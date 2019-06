Iniciativa louvável

Só que nem sempre tem sido fácil passar das palavras aos atos, e essa tem sido também uma característica recorrente da nossa atividade futebolística.



Foram muitas as figuras de destaque do futebol português que preencheram um dia também marcado pela diversidade.

Desde dirigentes a treinadores de reconhecida competência, passando por responsáveis da Liga, Clubes e Federação, foi possível escutar, entre outros, José Couceiro, Tomás Morais, Pedro Mil Homens, José Peseiro, Rui Vitória , Domingos Paciência, Nuno Gomes, Duarte Gomes, e os seus fortes contributos para o repensar de uma modalidade que não tem conseguido dar o grande salto no sentido de se poder colocar ao nível da Europa, onde o futebol disfruta de enorme dimensão.

Seria lamentável em todos os sentidos se esta iniciativa da Renascença ficar apenas como um registo e sem outras consequências.

E se é verdade que cabe aos responsáveis um bom quinhão dos avanços necessários, é forçoso poder contar com o contributo de todos os agentes do nosso universo desportivo.

Depois desta excelente iniciativa, a Renascença criou a responsabilidade de atender os diversos apelos feitos ao longo do dia, no sentido de organizar outros fóruns, com outros intervenientes, embora mantendo sempre como grande objetivo o desenvolvimento e a melhoria do futebol português.