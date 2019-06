​Acredite quem quiser

Na semana passada aconteceram alguns factos curiosos. O país tomou conhecimento de que, pelo menos na área do grande Porto, se faziam operações “stop” na estrada, para penhorar ali mesmo veículos de pessoas com dívidas fiscais. O assunto fazia parte do planeamento anual da máquina dos impostos para 2019, mas parece que era ignorado pelo Governo. Logo o ministro das Finanças e um seu secretário de Estado vieram criticar tal tipo de operação e prometer que ela jamais se repetiria.



Depois, surgiu a notícia de que o fisco, apoiado em forças de segurança, iria aparecer em casamentos e festivais, com idêntica intenção. De novo o ministro das Finanças garantiu que isso não iria acontecer.

Por outro lado, o primeiro-ministro fez uma “descoberta”: a de que muitas pessoas estão indignadas com o cada vez pior funcionamento dos serviços públicos e das entidades oficiais. E o ministro das Infraestruturas pediu publicamente desculpa aos utentes dos comboios, prejudicados por frequentes supressões.

Não se falou do atraso, por vezes superior a um ano, com que muitos que se reformam recebem a sua primeira pensão. Nem de que o “rebuçado” da baixa de preços nos passes sociais fica ensombrado pela incapacidade para aumentar a capacidade do transporte coletivo. Até houve um secretário de Estado que considerou “normal” os passageiros viajarem como sardinha em lata nesses transportes.

Ora o que os governantes disseram no ano passado sobre as falhas nos caminhos de ferro, sobretudo na linha do Oeste e no Algarve, era que quase tudo se iria em breve resolver. Viu-se.

Seria estranho que, só ao fim de quatro anos de governação, o primeiro-ministro se tivesse apercebido de que, afinal, a página da austeridade não tinha sido virada, apenas disfarçada com cortes e cativações na despesa pública. Claro que A. Costa sabia muito bem que era assim, mas fingia não ver.

O reconhecimento, agora, por A. Costa do descalabro nos serviços públicos e as desculpas do ministro Pedro Nuno Santos (certamente mais arguto do que o seu antecessor) não revelam um súbito carinho pelos portugueses. Trata-se, meramente, de campanha eleitoral, que já corre há muito e segue um padrão habitual: há coisas que estão mal, mas serão rapidamente resolvidas. Acredite quem quiser.