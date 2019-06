Aura Miguel convida padre Sezinando Alberto

02 jun, 2019

No arranque do mês de junho, tradicionalmente dedicado pela Igreja Católica ao Sagrado Coração de Jesus, Aura Miguel convida o reitor do Santuário do Cristo Rei, o padre Sezinando Alberto, numa espécie de visita guiada ao Monumento que há 60 anos abençoa a cidade de Lisboa.