Boas notícias sobre emprego

Há dias, a General Motors despediu vários trabalhadores da sua fábrica em Lordstown, Ohio (EUA). Um dos despedidos, Rock March, que tinha ali trabalhado toda a sua vida, desabafou: “O que sou eu agora, como homem?”.

Esta triste exclamação ilustra o drama do desemprego. Não se trata apenas de perder dinheiro – o pior é a queda na autoestima e a destruição do sentido da vida de muitos desempregados, sobretudo os mais velhos.

Algum desemprego é, em maior ou menor grau, inevitável numa economia capitalista. Mas as alternativas coletivistas até hoje tentadas não se revelaram preferíveis, do ponto de vista das liberdades e da eficácia económica.

Por isso, há que evitar, tanto quanto possível, grandes vagas de desemprego no capitalismo. E importa apoiar o trabalhador desempregado, embora não ao ponto de o fazer desistir de procurar novo trabalho.

O capitalismo tem estado debaixo de fogo, por causa da crise financeira, do crescimento das desigualdades, da fuga aos impostos por parte dos ricos (como os paraísos fiscais), das ilegalidades cometidas por empresários e gestores, da falta de ética em muitos negócios, etc.

Curiosamente, nesta fase de numerosas e frequentemente justificadas críticas ao capitalismo, há boas notícias na área do emprego. O semanário britânico “The Economist” apresentou essas boas notícias como tema principal da sua edição da semana passada.

Automação e emprego

Haver notícias positivas sobre o emprego é tanto mais surpreendente quanto cada vez mais somos confrontados com previsões assustadoras sobre a destruição de empregos pela automação. Os “robots”, a inteligência artificial, os progressos informáticos, tudo isso irá acabar com inúmeros empregos nas próximas décadas.

Decerto que a revolução industrial, ao introduzir máquinas na produção de têxteis, há dois séculos, provocou, no curto prazo, muitos despedimentos. E, depois, as fábricas foram locais de desumana exploração de homens, mulheres e crianças. Mas, a longo prazo, a revolução industrial trouxe um inédito e enorme aumento da riqueza geral.

Agora acontecerá algo parecido? Quantos novos empregos irá criar a presente revolução tecnológica? E quanto tempo levará a que esses empregos se concretizem? Não sabemos – daí as preocupações.

Entretanto, e sem esquecer essas preocupações, congratulemo-nos com a boa fase que o emprego está a atravessar, pelo menos nos países desenvolvidos – um facto pouco conhecido.

Um “boom” sem precedentes

Diz o “Economist” que o mundo rico está a beneficiar de um “boom” de empregos sem precedente. E também, um pouco por tabela, finalmente verifica-se uma subida de salários. Os patrões têm que pagar melhor para encontrarem os trabalhadores de que necessitam.

A taxa de desemprego nos EUA situa-se hoje em 3,6% da população ativa, a taxa mais baixa dos últimos 50 anos. O desemprego, incluindo o de jovens, tem diminuído.

Mas o fenómeno não é apenas americano. Dois terços dos 36 países da OCDE atingem números “record” de empregos para pessoas entre 15 e 64 anos, o que leva a taxa de desemprego no conjunto da organização ao nível mais baixo das últimas décadas.

No Japão, nunca foi tão elevado o emprego dos jovens. Portugal não é referido neste semanário, mas também está com níveis historicamente baixos de desemprego.

Vários fatores estruturais contribuem para a subida atual do emprego. A força de trabalho tem hoje, em geral, mais elevados níveis de educação. O que não impede que, nos EUA, uma maior percentagem de pessoas apenas com o ensino secundário, ou menos do que isso, esteja hoje a trabalhar, em comparação com o ano 2000. Mas, nesse país, a criação de empregos qualificados excede a criação de postos de trabalho não qualificado.

E a crescente importância do sector dos serviços no PIB contribui para criar empregos, visto ser uma área trabalho-intensiva (ou seja, que requer muitos trabalhadores), muito mais do que a indústria.

Por outro lado, os “sites” da net permitem um mais rápido encontro entre quem oferece emprego e quem procura trabalho.

E temos, ainda, a entrada maciça de mulheres no mercado de trabalho. Um fenómeno que poderia ter prejudicado os empregados masculinos, mas que, primeiro na Europa e depois nos EUA, pelo contrário, é responsável por quase todo o aumento de empregos no mundo desenvolvido nos últimos anos.

Qualidade do emprego

Mas serão bons empregos, estes que estão a ser criados? Em Portugal, nem por isso – os salários ainda são baixos e a precariedade mantém-se alta. Mas no mundo desenvolvido tem descido o trabalho em “part-time” não voluntário. O trabalho temporário baixa nos EUA há uma década.

No entanto, grande parte deste “boom” no emprego é certamente um fenómeno cíclico. A subida dos salários provavelmente induzirá muitas empresas a aumentarem a automação, o que implicará despedimentos.

Quer isto dizer que ninguém pode descansar quanto aos problemas que a automação irá pôr, aliás, já está a pôr, a muitos empregos existentes. Depois da longa e dolorosa transição provocada, há dois séculos, pela revolução industrial, seria indesculpável ignorar, agora e no futuro próximo, os “sacrificados do progresso”.