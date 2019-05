Ensaio Geral

Os livros novos de Afonso Cruz e Patrícia Reis e o que há-de vir de José Eduardo Agualusa

31 mai, 2019 • Maria João Costa

Esta semana, no Ensaio Geral, gravado ao vivo na Feira do Livro de Lisboa, os convidados da jornalista Maria João Costa são, não podia ser de outra forma, três escritores: José Eduardo Agualusa, Afonso Cruz e Patrícia Reis. Afonso Cruz fala sobre o seu novo livro, "O Macaco Bêbedo foi à Ópera", um retrato que escreveu para a Fundação Francisco Manuel dos Santos; Patrícia Reis tem igualmente livro novo, "As Crianças Invisíveis"; José Eduardo Agualusa, por sua vez, revela que o seu próximo livro a sair, foi um livro que escreveu com o escritor moçambicano Mia Couto. A terminar, as sugestões de Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura. A sonorização do Ensaio Geral é de José Luis Moreira.