​No Porto lugar aos jovens

Não têm sido muito frequentes as referências laudatórias àquilo que o Futebol Clube do Porto tem feito no âmbito da produção de jogadores jovens.



Entre os vários problemas que estarão na base da grande razão para que pouco se fale habitualmente no trabalho produzido nas oficinas portistas estará, sem dúvida, uma má comunicação que não se coaduna com os princípios reconhecidos ao clube mais importante da capital nortenha.

Basta recordar e comparar, por exemplo, o que aconteceu com jogadores como André Silva, Ruben Neves, Gonçalo Paciência e outros, e o rufar dos tambores que anunciam as saídas de João Félix e Bruno Fernandes.

Este exemplo, só por si, basta para se concluir que os processos promocionais da coletividade do Dragão nunca tiveram a expressão que a qualidade dos jogadores referidos, e outros, perfeitamente justificava.

Por estes dias tem-se falado com abundância nos mais recentes sucessos portistas: vitória na Youth League em sub-19 anos, e conquista do campeonato nacional de juniores, duas competições nas quais se destacaram alguns jogadores cujos nomes não vão tardar muito tempo a ser decorados.

Pinto da Costa recebeu estas duas equipas no Museu do Futebol Clube do Porto, e perante os seus jogadores produziu afirmações importantes, esperando-se que o reflexo das mesmas faça sentir os seus efeitos no mais curto prazo possível.

E, a ser assim, vamos certamente poder ver o plantel principal receber reforços dos escalões mais jovens, em detrimento de contratações milionárias de atletas vindos do exterior mas cuja qualidade é tantas vezes considerada inaceitável.

O treinador do FC Porto tem a palavra.