​O problema italiano

Salvini, líder da Liga e vice-presidente do governo italiano de coligação (de que ele é o verdadeiro chefe), conseguiu obter nas eleições de domingo passado o dobro dos votos do movimento 5 Estrelas, parceiro da Liga na coligação. Nas eleições de 2018 tinha acontecido o inverso, por isso o atual líder deste movimento, Luigi di Maio, está em dificuldades. É possível que a coligação governamental não dure muito.



No plano europeu, Salvini tenta criar um grupo de partidos eurocéticos e hostis à imigração para se afirmarem no Parlamento Europeu. Embora os resultados eleitorais destes partidos não tenham atingido o nível que Salvini esperava, logo ele cantou vitória (uma estratégia que Trump usa com frequência).

Mas nesta semana surgiu um problema que poderá reforçar o protagonismo de Salvini, em Itália e na Europa comunitária. A Comissão Europeia escreveu ao governo italiano chamando a atenção para o excessivo crescimento da dívida pública italiana e do défice orçamental. Tudo indica que está na forja uma nova crise entre Bruxelas e o governo de Roma.

Seguir a orientação de Bruxelas significaria abandonar a grande promessa de Salvini: um “choque fiscal”, descendo impostos para estimular a estagnada economia de Itália. Salvini não se mostra disposto a obedecer à Comissão.

A posição de Salvini contra a ortodoxia orçamental de Bruxelas é uma das bandeiras do grupo de partidos eurocéticos, que pretendem alterar as regras do euro. Só que esses partidos não dispõem de maioria para tal.

No entanto, Salvini desta vez recebeu apoios um tanto inesperados na sua luta contra a ortodoxia da Comissão. Vários empresários italianos declararam-se favoráveis ao “choque fiscal”. E alguns economistas nada revolucionários criticaram a rigidez financeira da Comissão quanto a Itália.

É verdade que essa rigidez já se atenuou um pouco. E que Bruxelas é perita em ultrapassar conflitos com algumas habilidades. Mas a possibilidade de o provável conflito de Salvini com a Comissão Europeia favorecer o grupo nacional populista é preocupante e recomenda cuidado. É mais um problema para o presidente do Eurogrupo, M. Centeno.