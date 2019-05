​Um depoimento notável

Tem sido frequentemente referido, incluindo nesta coluna, o elevado preço pago na deterioração do Serviço Nacional de Saúde (SNS) pela redução do défice orçamental pela via das cativações e outras formas de limitação da despesa pública. Esta austeridade disfarçada atinge várias áreas, como os transportes coletivos públicos. Mas o caso do SNS é porventura o mais grave.



No jornal “Público” de terça-feira passada um antigo ministro da Saúde de um governo socialista, António Correia de Campos (ACC), expôs com clareza e seriedade a situação do SNS. Por isso vou citar afirmações deste profundo conhecedor da matéria em causa.

“Enquanto a confiança dos cidadãos no SNS tem sido diariamente abalada por notícias negativas”, escreveu ACC, “o sector privado cresceu imenso”. O problema é que “o sector público não acompanhou o ritmo do privado. O investimento e o reequipamento foram dramaticamente restringidos”. Decerto que entraram quase cinco mil novos profissionais no SNS, mas “as suas condições de trabalho e de retribuição não acompanharam o acréscimo de recrutamento”. Acresce, adianto da minha parte, que os progressos tecnológicos na área da saúde implicam uma forte subida dos custos dos equipamentos e medicamentos.

Assim, alerta ACC, “o SNS, em vez de refúgio para todos, passou a ser um serviço para os mais pobres”. O SNS “encontra-se bem perto de uma crise grave”. Para enfrentar a situação, “não haverá uma resposta única, sendo essencial considerar todos os recursos disponíveis, incluindo o sector privado”.

Afirma, ainda ACC: “A reforma do SNS parece apavorar as Finanças, mas nem sequer é dispendiosa se for bem planeada e bem executada (…) Um controlo financeiro exigente não é incompatível com investimento bem dirigido, objetivos claros, regulação incisiva e permanente atenção aos cidadãos”.

Palavras sábias – mas serão ouvidas?