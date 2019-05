​A inevitável vitória inglesa

O Chelsea saiu ao caminho do seu vizinho Arsenal na segunda parte do jogo na capital do Azerbaijão, e acabou por ganhar a primeira final europeia deste ano das competições da UEFA, a Liga Europa.



É a segunda Taça conquistada pelos blues ao longo da sua história, a culminar uma caminhada de sucesso e a justificar a sua entrada na próxima edição da Liga dos Campeões.

No primeiro tempo desta final assistiu-se a um jogo entediante. Os arsenalistas ainda conseguiram mostrar-se por essa altura, embora sem nunca terem conseguido colocar em perigo a baliza contrária, mas na etapa complementar veio ao de cima a maior capacidade do Chelsea.

Em 14 remates desferidos o Chelsea enquadrou oito com o último reduto contrário, dos quais quatro ultrapassaram o risco fatal de Peter Chech, tendo Hazard conseguido transformar-se no jogador mais valioso desta final.

E pronto. Duas equipas inglesas numa final, estando já na fila outras duas para a disputa da final sempre mais desejada das competições uefeiras, o Liverpool e o Tottenham que vão apresentar-se no próximo sábado no estádio madrileno do Atlético para um embate que pode ficar para a história.

A vitória do Chelsea conseguida ontem à noite, acabou por simplificar também a participação de Benfica e Porto na próxima Liga dos Campeões.