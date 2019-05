​A recentragem do PS

António Costa e outros dirigentes socialistas começaram a falar na possibilidade de entendimentos, em Portugal e na UE, com partidos de centro, liberais, verdes, etc. O Bloco de Esquerda reagiu indignado. Mas a viragem do PS de líder de toda esquerda para promotor de consensos à direita e à esquerda é natural e previsível.



Em Portugal, apesar de ter ganho as eleições europeias, tudo indica que não será possível ao PS obter em outubro uma maioria absoluta na Assembleia da República. Talvez o BE, que agora subiu, possa apoiar no parlamento um futuro governo PS. Mas os socialistas preferiam ter o PCP como apoiante, pois é um partido mais estável e previsível; só que os comunistas tiveram no domingo uma séria derrota, dificilmente reversível. Por isso é provável que um futuro executivo minoritário do PS venha a governar com acordos pontuais à esquerda e à direita.

Na Europa comunitária a necessidade de aproximação dos partidos europeístas é imperativa face à ofensiva eurocética liderada por Salvini, com apoio ideológico do ex-chefe da campanha de Trump, Steve Bannon. A integração europeia é hoje atacada por Trump e por Putin, o que obriga a UE a cuidados adicionais, desde logo na área da defesa.

No Parlamento Europeu os dois grandes grupos tradicionais – PPE e socialistas – perderam a maioria. Os liberais e os verdes, com os deputados de Macron, tentam agora formar um novo grupo parlamentar. Na semana passada A. Costa foi a Paris falar com Macron e este assunto terá sido abordado, como também quem será o futuro presidente da Comissão Europeia. Como se sabe, vários líderes europeus, entre eles Costa, estão contra a indigitação pelo Conselho de Manfred Weber, cabeça de lista do PPE, que foi a mais votada.

Mas é sobretudo a ameaça nacional-populista que deve promover consensos europeus de socialistas com outras forças europeístas. Ainda que a extrema-esquerda não goste.