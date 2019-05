​Umas eleições diferentes

Foi em 1979 que os deputados europeus começaram a ser eleitos por voto direto. Pois, desde então, as sucessivas eleições para o Parlamento Europeu registaram cada vez maior abstenção - até ontem (Portugal foi a triste exceção).



A maior votação à escala europeia destas eleições tem a ver com o desafio do nacional-populismo eurocético, que pretendia conquistar um terço dos deputados do PE. Mais gente de extrema-direita votou desta vez. E mais europeístas votaram para travarem a onda eurocética.

A onda foi travada, embora não eliminada. Como escreveu em editorial o “El Mundo”, os partidos eurocéticos ficaram “longe de se tornarem a minoria de bloqueio em Bruxelas, que seria potencialmente fatal para o necessário processo de integração europeia”. Além disso, os partidos nacionalistas de extrema-direita têm sérias divergências entre si, nomeadamente quanto a Putin, um amigo de M. Le Pen e de Salvini, mas que os polacos, os bálticos e alguns nórdicos receiam. Não será fácil unir estes partidos no PE.

O extremismo crítico da UE não se situa apenas à direita. Em França o partido de Mélanchon, da esquerda radical, teve apenas 6% dos votos. Por outro lado, a derrota, por margem mínima, de Macron face a M. Le Pen tem valor simbólico, portanto político. Mas, apesar das dificuldades, não exclui uma futura recuperação de Macron. Repare-se que o partido dos “coletes amarelos” não atingiu sequer 1% da votação.

Quanto à Alemanha, o partido eurocético AfD obteve 11% no domingo, menos dois pontos percentuais do que teve nas eleições de 2017 para o Bundestag. Preocupante é o crescimento do anti semitismo na RFA. Os judeus ali residentes foram oficialmente aconselhados a não usarem em público aquele pequeno chapéu judaico, a quipá.

Em Espanha o Vox, de extrema-direita, obteve agora 6,2%, contra mais de 10% nas recentes eleições espanholas. Em Itália, o neofascista Salvini ganhou, como se previa, mas o seu atual parceiro de coligação, o movimento 5 estrelas, ficou em terceiro lugar, atrás de um ressuscitado partido democrático, de centro esquerda. A coligação no poder em Itália não tem agora condições para se manter.

Os liberais e sobretudo os verdes estarão no centro na reformulação dos grupos parlamentares no PE, que já deixaram de ser um duopólio do PPP e dos socialistas europeus. Estes últimos sofreram fortes baixas, sobretudo na Alemanha. As negociações começam já hoje, num Conselho Europeu extraordinário em Bruxelas.