Tertúlia Bola Branca

O exemplo do Benfica na falta de projeto a longo prazo no FC Porto

27 mai, 2019

A análise da final da Taça de Portugal, conquistada pelo Sporting, a profunda renovação do plantel do FC Porto na próxima temporada e o incidente entre Frederico Varandas e Sérgio Conceição em análise na Tertúlia Bola Branca desta semana, com o treinador Domingos Paciência e os jornalistas Olivier Bonamici e Pedro Azevedo.