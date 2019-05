Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Obra Aberta

João Rodrigues e Levi Condinho falam sobre livros

26 mai, 2019 • Maria João Costa

O editor da Sextante João Rodrigues e o poeta e melómano Levi Condinho são os convidados desta semana do Obra Aberta, com Maria João Costa, uma parceria entre o Centro Cultural de Belém, a Renascença e o editor João Paulo Cotrim. Em cima da mesa, dois livros – os dois de poesia: João Rodrigues escolheu "A Musa Irregular", de Fernando Assis Pacheco; Levi Condinho trouxe-nos "Via Analítica", de Fernando Echevarria.