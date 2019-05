Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

São Bento à Sexta

Marialvas, enjeitados e fantasmas

24 mai, 2019

Quanto valem Passos Coelho, Paulo Portas ou a senhora que confundiu Rio com Santana na Praia da Mira? Perguntas que só terão resposta na noite eleitoral. Por enquanto, Eunice Lourenço, Paula Caeiro Varela e Susana Madureira Martins fazem um balanço da campanha para as europeias nesta edição do São Bento à Sexta, onde também é possível ouvir o chilrear de passarinhos.