Web Summit em Portugal não está em risco, garante Medina

A realização da Web Summit em Lisboa não está em risco, mesmo que não haja acordo sobre a expansão da FIL. É o que garante o presidente da Câmara de Lisboa. No espaço de debate do programa da Renascença "As Três da Manhã" Fernando Medina explica que os termos de ampliação do espaço ainda estão a ser acordados.

"O que é natural ,como primeira solução, é a ligação dos espaços existentes onde tem funcionado a Web Summit e que se procure uma solução de expansão dentro daquele complexo, se isso for possível. Se não for possível uma solução razoável, na minha opinião ter-se-ão de procurar outras que assegurem que a Web Summit se possa manter em Portugal", acrescenta o autarca.

Durante a edição de 2018 da Web Summit, o fundador do evento Paddy Cosgrave anunciou que a Web Summit ia continuar em Lisboa, mas esta permanência só será possível se for alargado o espaço de exposição, um alargamento que ainda não está assegurado.

Sobre este assunto, o professor universitário João Taborda da Gama considera que este tipo de negociação são "normais". "É preciso é que se resolva com clareza", acrescenta o comentador.