Tertúlia Bola Branca

Bruno Lage foi a luz do título do Benfica

20 mai, 2019

O 37.º título de campeão nacional do Benfica, o balanço do campeonato e a antevisão da final da Taça de Portugal, entre Sporting e FC Porto, foram os temas em destaque na Tertúlia Bola Branca desta semana, com o treinador Domingos Paciência e os jornalistas Olivier Bonamici e Pedro Azevedo. Para Domingos Paciência, a chegada do treinador Bruno Lage foi fundamental para a conquista do título encarnado.