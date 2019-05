Ensaio Geral

Das mãos que tocam de Joana Gama ao punho de Michael Cunningham (que hoje "habita" em Portugal para escrever)

17 mai, 2019 • Maria João Costa

Esta semana, no Ensaio Geral, escutamos o que as virtuosas mãos de Joana Gama têm de novidade para tocar. E por falar em algo novo, há coreografias a estrear na Companhia Nacional de Bailado. Falamos-lhe ainda do álbum de músicas de embalar de Yara Gutkin, sem esquecer o Dia Internacional dos Museus ou o Festival de Música de Setúbal. Quase a terminar, uma conversa com o (premiado) escritor norte-americano Michael Cunningham – que está em Portugal para acabar o seu novo livro –, e a terminar mesmo, as sugestões de Guilherme d’Oliveira Martins. A sonorização do Ensaio Geral é de José Luis Moreira.