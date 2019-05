São Bento à Sexta

Campanhas cruzadas

17 mai, 2019

O Pedro Filipe Silva já acompanhou ações de campanha do PSD, CDU e Bloco de Esquerda. A Isabel Pacheco também acompanhou o CDS e esteve em momento de campanha do PS e de Jerónimo de Sousa. No São Bento à Sexta desta semana, começamos no mercado de Trancoso, com a Paula Caeiro Varela, e cruzamos olhares dos repórteres de campanha com a opinião da editora de política da Renascença, Eunice Lourenço.