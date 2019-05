A maior suite de hotel do mundo é como uma mansão

Há estadias de hotel que apenas são possíveis na América ou em realidades semelhantes onde a exorbitância é a regra. A maior suite do mundo fica num hotel em Las Vegas, no Nevada. Tem 2.000 metros quadrados.

É mesmo do tamanho de uma mansão. Nessa suite, uma noite custa, nada mais, nada menos do que 89 mil euros.

Ora, 2000 mil metros quadrados por 89 mil euros, dá 44 euros e meio por metro quadrado por noite.

É só três vezes o preço médio por metro quadrado dos apartamentos para arrendar em Lisboa ou quatro vezes e meia o valor do metro quadrado dos imóveis para alugar no Porto.

Bem sei que estamos a comparar o que não se compara à nossa realidade. Eventualmente, só teríamos acesso a tamanho luxo se nos saísse um jackpot.

Afinal, em que outra parte do mundo encontramos uma suite de hotel onde, além de todo o glamour possível e imaginável, os hóspedes podem dormir na companhia de dois tubarões suspensos num aquário?

E depois há quadros, instalações gigantescas, uma centena de borboletas decoram este sítio que é uma obra de arte para dormir, integrada num hotel que é um casino, afinal é o que mais se vê por Las Vegas.

Há mais de 100 casinos. Por isso, é ter a sorte de entrar num desses ficar milionário e ter uma noite de oferta nesta suite de luxo.

É assim uma espécie de mundo ao contrário. Fica milionário e não paga. É um contrassenso.

Afinal, se fica com a conta bancária a abarrotar, com certeza que tem os tais 89 mil euros, e até mais do que isso, para se dar ao luxo de dormir nesta mansão. Ou então, com tanta regalia incluída neste pacote excêntrico, dormir é uma perda de tempo.

Pelos 89 mil euros de uma noite também vai ter direito a motorista, mordomo, um comité de boas vindas... não lhe falta nada... tem até direito a um passeio que é assim uma espécie de ‘making of’ da suite que o recebe.

Isto para já não falar de visitas a galerias de arte no casino e até, veja lá, um crédito de oito mil euros para gastar nas instalações.

Duas noites é o máximo permitido por reserva. Regra do hotel.