O Mundo em Três Dimensões

Campanha para as europeias. Uma espécie de colmeia de movimento

14 mai, 2019 • André Rodrigues , Paulo Teixeira (sonorização)

O que têm as abelhas a ver com a campanha para as eleições europeias? Estamos em tempo de campanha, os candidatos andam nas ruas e nas próximas duas semanas vão percorrer milhares de quilómetros de norte a sul do país para convencer os eleitores até ao último voto. Tudo isso e um urso pardo que já surripiou mais de 50 quilos de mel no parque natural de Montesinho.