Até ao lavar dos cestos

A penúltima jornada da primeira Liga não provocou alterações de maior no posicionamento das equipas que se têm mantido no topo da classificação, pelo que todas as grandes decisões ficaram adiadas para o próximo fim-de-semana.

Portanto, o campeão só irá ser conhecido após a derradeira jornada, o mesmo acontecendo em relação ao terceiro despromovido, que sairá da dupla Tondela-Chaves, curiosamente duas equipas que vão defrontar-se na ronda decisiva.

Quanto ao título tudo ficará esclarecido na noite do próximo sábado, uma vez que os jogos Benfica-Santa Clara e FCPorto-Sporting vão ter lugar nesse dia a partir das 18h30.

O bom senso outra coisa não recomendaria que não seja a realização dos dois encontros à mesma hora, ainda que essa circunstância possa atropelar interesses decorrentes da salvaguarda dos interesses televisivos.

Porque parece ter-se tornado uma fatalidade do futebol português, um dos jogos mais importantes de ontem, o Rio Ave-Benfica, vai arrastar consigo grossa polémica durante os próximos dias.

Tudo porque, mais uma vez, algumas decisões da equipa de arbitragem não mereceram a unanimidade dos protagonistas e analistas, suscitando críticas azedas que os próximos dias vão acentuar ainda mais.

Sobretudo pelo que ficou à vista, será muito avisado que os responsáveis pela arbitragem nacional tenham o maior cuidado no momento de decidirem no sentido de nomear os árbitros mais competentes para os jogos mais importantes.

Para polémica e lavagem de roupa suja já chega…