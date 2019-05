Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Copie o seguinte endereço para inserir no seu leitor de audios preferido:

Em Nome da Lei

Juízes que integrem Governos sobem mais rápido na carreira

11 mai, 2019

Ter passado pelo Governo é uma vantagem para os juízes poderem subir na carreira. O critério consta mesmo do regulamento do último concurso para juiz desembargador, como denunciado à Renascença pelo advogado Garcia Pereira. Na edição desta semana, o advogado diz que, para concorrer aos tribunais de segunda instância, "é mais valorizado ter sido chefe de gabinete ou adjunto de um ministro da área da Justiça do que ter sido professor universitário ou ter frequentado ações de formação".