Ensaio Geral

Há marionetas em Lisboa, um livro com travo de "açucar" e o fado (mas não só fado) “inquieto” de Ricardo Ribeiro

10 mai, 2019 • Maria João Costa

Nesta edição do Ensaio Geral falamos-lhe das Marionetas que vão andar à solta por Lisboa em mais de 20 espetáculos para diferentes idades, no Festival FIMFA. Mais à frente, abrimos o mais recente livro do escritor brasileiro premiado, Milton Hatoum. Ouvimos ainda as sugestões de Guilherme d’Oliveira Martins e escutamos Ricardo Ribeiro a falar do seu novo disco, onde quem o ouve é desafiado a explicar se há fado ou não.