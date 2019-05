São Bento à Sexta

Vencedores e vencidos da crise política

10 mai, 2019

Uma semana depois, a crise política que pode levar à demissão do Governo acabou. No fundo, já tinha acabado na segunda-feira, mas a votação da chamada lei dos professores só aconteceu esta sexta e entrou pelo São Bento à Sexta dentro, com a Susana Madureira Martins a contar que o debate chegou ao insulto. Nesta edição monotemática, Eunice Lourenço e Helena Pereira analisam os vencedores e vencidos desta semana em que os professores estiveram no centro do combate político.