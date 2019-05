Estava nas previsões, mas nem tudo foi fácil de concretizar.

Ainda assim, duas finais europeias protagonizadas por quatro equipas oriundas da "Velha Albion" é um marco que fica para a história e que não será fácil repetir-se.

Na terça e quarta-feira, Liverpool e Tottenham asseguraram presença na final da Liga dos Campeões após duas epopeias inesquecíveis vividas na cidade dos Beatles e em Amsterdão.

Em Madrid, no primeiro dia de Junho, decidirão qual deles passará a ostentar o título de maior do velho continente.

Ontem, em Londres e em Valência, Chelsea e Arsenal também viram os seus passaportes carimbados, pelo que irão bem longe, no próximo dia 29, ao Cazaquistão, dirimir forças, para aí se encontrar o primeiro vencedor da dupla jornada europeia.

No jogo realizado em terras valencianas nunca houve dúvidas quanto ao apuramento.

E o Arsenal acabou mesmo por ampliar largamente a vantagem que já trazia da sua cidade.

Porém, em Londres, tudo aconteceu ao contrário. O Chelsea ainda logrou adiantar-se no marcador, mas na segunda parte acabou por vir ao de cima a maior capacidade germânica, o que se repetiu no prolongamento a que as duas equipas foram submetidas.

Nas penalidades, o mais forte vestiu cores azuis, e assim o Chelsea chegou na frente à meta, embora sem ter justificado ter sido o melhor em campo.

Resumindo, o futebol inglês tem razões acrescidas para festejar este sucesso, tanto mais que, embora não sendo necessário, confirmou que organiza o melhor campeonato do mundo de clubes.

Mesmo jogando quase sempre duas vezes por semana, sem as paragens que outros levam por diante para respeitar as invernias, as equipas inglesas não perdem de vista a qualidade e a competitividade, chegando a esta altura da época claramente acima de todas as concorrências.

Curvemo-nos, por isso, perante Sua Alteza o futebol da Inglaterra.