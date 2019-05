Fracasso catalão

Só uma pequena fatia dos adeptos do futebol parecia disponível para acreditar que ainda seria possível, em Anfield Rod, o Liverpool dar a volta ao pesadelo trazido de Camp Nou onde, há uma semana, o Barcelona lhe infligiu uma pesada derrota, que parecia tornar-se numa natural almofada de conforto, onde os catalães iriam repousar as suas cabeças para, confortavelmente, chegarem à final da Liga dos Campeões.

Embora munidos de uma enorme vontade de contrastar essas opiniões, os ingleses sentiam, no entanto, que se tratava de uma tarefa hercúlea, ampliada por duas ausências de tomo, Salah e Firmino, neste momento, e sempre, dois dos mais importantes e influentes jogadores da equipa da cidade dos Beatles.

A noite vivida ontem ao som entusiasmante e fervoroso do hino sempre cantado pelos red’s em Anfield Road e fora dele - "You’ll never walk alone" (nunca caminharás sozinho) - fica para a história da Liga dos Campeões como uma das mais memoráveis de sempre.

Aberta a porta para a final da Champion´s, o Liverpool passa a alimentar justificadas ambições de sair do estádio Santiago Barnabéu, em Madrid, no próximo dia 1 de Junho, levando na sua bagagem o troféu maior do futebol europeu a nível de clubes, juntando-o assim aos cinco já conquistados no passado.

Depois de uma noite triunfal em Camp Nou, há uma semana, o Barcelona acabou saindo humilhado de um jogo que de forma imprevista nunca foi capaz de controlar.

Sustentados por uma vantagem de três golos, os catalães nunca terão imaginado que lhes poderia acontecer, de novo, o mesmo que em Roma, há um ano, os fez descer à terra e ficar conscientes de que os seus anos de ouro poderiam ter chegado ao fim.

Ficamos à espera, hoje, da outra meia-final, a realizar em Amsterdão, onde o Ajax espera o Tottenham já coma vantagem acumulada de um golo.

O favoritismo dos holandeses é evidente, mas, ainda assim, valerá a pena não antecipar cenários, para assim não repetir o erro em que muitos terão incorrido ontem à noite.