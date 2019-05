Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Tertúlia Bola Branca

Rafa ou João Félix, quem vale mais? Domingos Paciência avalia

07 mai, 2019

A tensão entre FC Porto e claques, os valores da equipa do Benfica, a luta pelo título e a maior goleada da temporada do Sporting, por 8-1, contra o Belenenses foram os temas em análise na Tertúlia Bola Branca desta semana, com o treinador e comentador Domingos Paciência e os jornalistas Olivier Bonamici e Pedro Azevedo.