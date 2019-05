E por cá, há "fair play" no futebol?

No país onde o "fair play" é um valor, o treinador Marcelo Bielsa, também conhecido por "El Louco", deu recentemente um exemplo seguro de que também é possível praticá-lo no futebol.

Jogava-se em Birmingham um encontro entre o Aston Villa e o Leddes United, importante pelas implicações que poderiam resultar do seu desfecho quanto à possível promoção ao escalão superior do futebol inglês.

Obtido um golo pela sua equipa num momento em que um jogador aniversário estava no chão, Bielsa deu ordens aos seus atletas no sentido de permitirem que, sem oposição, a bola chegasse à baliza do Leeds United ficando assim empatado o desafio.

Face a esta ocorrência, o Leeds United acabou por ficar impedido de disputar na derradeira jornada a possibilidade de alcançar a desejada promoção.

O assunto correu o mundo nos últimos dias, e os mais rasgados elogios foram dirigidos ao técnico argentino cujo conhecido culto pela personalidade fica bem demonstrado na acção por si protagonizada.

Perante este acontecimento e, sobretudo, porque estamos numa fase algo conturbada da nossa temporada futebolística, parece justificar-se a pergunta: e entre nós, seria possível assistirmos a uma iniciativa semelhante vinda de qualquer um dos nossos treinadores de serviço?

Se olharmos apenas numa declaração distante de Jorge Jesus, um dos mais renomados técnicos portugueses, “ o 'fair play' é uma treta”, a primeira reacção leva-nos a dizer "NÂO".

Em nossa opinião, trata-se de uma questão cultural que não assentou arraiais entre nós e que a mentalidade portuguesa nunca se mostrará disposta a acolher.