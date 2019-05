Festival de golos

Ainda a penúltima jornada da Liga NOS não chegou ao fim (falta o Vitória de Setúbal-Boavista desta noite), e já subiu ao primeiro lugar do pódio quanto a golos marcados, 39 ao todo até agora.

Não passando ao lado do contributo dado pelo embate entre o Feirense e o Desportivo de Chaves, oito golos, merecem no entanto destaque muito especial os desfechos dos três jogos em que tomaram parte Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Portugal, um trio que obteve dezassete golos e apenas sofreu dois.

Porque o golo é o momento mais empolgante de qualquer desafio de futebol, tivemos sábado e domingo gordos que os adeptos vão manter nas suas memórias por muito tempo.

E, sobretudo, há um jogador que fica ligado a estes dias inesquecíveis.

Bruno Fernandes é esse jogador. Autor até ao momento de 19 golos à sua conta, não é apenas o segundo melhor marcador português, como o melhor médio do futebol europeu com essa marca já alcançada. Além disso, aquele que é considerado o melhor jogador português da actualidade chegou também ao primeiro hat-trick da sua carreira.

A goleada dos leões frente ao inofensivo Belenenses é a nota mais saliente de ontem.

Trata-se de uma goleada à moda antiga, que confirma o bom momento do leões e a sua disponibilidade para terminar a época da melhor maneira, com o terceiro lugar já assegurado, como garantida está igualmente a presença na final da Taça de Portugal.

Aí estará igualmente o Futebol Clube do Porto que, ao contrário, vive momentos de alguma intranquilidade. O empate cedido há uma semana em Vila do Conde deixou sequelas que parecem difíceis de ultrapassar.

Impante é o momento das águias. Mais uma vitória, mais uma goleada, quase cem golos marcados, e o título de campeão à vista.

É verdade que contou com excelente resistência do Portimonense, sobretudo durante a primeira parte, mas a ponta final do jogo foi de tal modo arrasadora que acaba por se aceitar a diferença que o placard final apresentou.

Faltam agora apenas duas jornadas. Vamos continuar a ter campeonato.