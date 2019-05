E agora, Rui Rio?

O cenário da crise política aberto com a aprovação na comissão parlamentar de educação de todo o tempo de serviço congelado vai ter novos episódios já nas próximas horas.

Rio, líder do PSD, revelará, esta tarde, no Porto, a estratégia a seguir, já depois de um silêncio de mais de 48 horas, na sequência do primeiro-ministro ter ameaçado com a demissão do cargo se o diploma dos professores for aprovado na votação final global no parlamento.

Uma linha de orientação do maior partido português e líder da oposição que poderá passar por insistir na defesa de uma solução que condicione o impacto da medida no défice e no orçamento sectorial da Educação com os índices de crescimento económico a garantir a sustentabilidade da medida.

Mas a crise política está aberta e pode ainda estar a dar os primeiros passos. Que reflexos terá na próxima legislatura? Há condições para repetir a mesma fórmula de suporte ao governo no mais provável de vitória sem maioria do PS? António Costa beneficia da estratégia de arriscar tudo para conquistar votos ao centro ou, ainda assim, a dramatização implica riscos?

E à direita do PS? A explicação de Rui Rio para travar críticas sobre despesa passará bem entre o eleitorado do centro? Rui Rio “o líder que gosta de contas certas” irá conseguir deslocar-se da foto que coloca o PSD “ao lado” de Mário Nogueira? Nogueira, o líder sindical da Fenprof, de quem Ricardo Costa no Expresso escreveu “merecer o primeiro lugar se algum jornal fizer a lista dos mais poderosos de 2019”.

E agora o que fará Marcelo Rebelo de Sousa? O PR terá previsto a posição do PSD e CDS e a ameaça de demissão de Costa? Afinal “a caixa jornalística do ano”, ainda recorrendo a Ricardo Costa, deixava já a 16 de abril pistas sobre o cenário a desenhar no horizonte. O presidente Marcelo envia a lei para o Tribunal Constitucional?

São algumas das questões para o debate com Nuno Garoupa, professor da GMU Scalia Law, universidade em Arlington, Virginia, Luís Aguiar-Conraria, professor da Universidade do Minho e Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto.