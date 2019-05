Eleições numa Europa cada vez mais fragmentada

Eurocépticos, nalguns casos populistas e xenófobos, antissistema. Nas eleições europeias de há 5 anos, vimos aumentar algumas destas forças políticas… E agora, como será em 2019?

Numa Europa cada vez mais fragmentada, e em tempo de Brexit, o que mudou no mapa político europeu? Que grandes temas e grandes negociações esperam os eurodeputados? Como construir uma Europa mais próxima dos cidadãos? Descubra este sábado, às 9h30, no Da Capa à Contracapa. São Convidados o politólogo e Professor da Universidade de Aveiro, Carlos Jalali; E Nuno Sampaio, autor do novo ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Eleições na União Europeia. Nuno Sampaio é também Professor no instituto de Estudos Políticos da Universidade católica e assessor para os assuntos políticos da Casa Civil do Presidente da República.

