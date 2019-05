Uma ilusão liberal

A Comissão Teológica Internacional (Vaticano) publicou um novo documento sobre a liberdade religiosa. Este texto defende, naturalmente, a liberdade de consciência para todos e condena os fundamentalismos religiosos. Mas afirma que esses fundamentalismos são, muitas vezes, uma reação “à conceção liberal do Estado moderno, devido ao seu relativismo ético e à sua indiferença face à religião”.

A Comissão Teológica classifica de “totalitarismo suave” a tendência para considerar a fé professada e a filiação religiosa um obstáculo para a admissão à plena cidadania cultural e política dos indivíduos. É aquilo a que se tem chamado “laicismo”, acrescento da minha parte. Trata-se de uma espécie de imitação laica das teocracias religiosas, levando a um “Estado eticamente autoritário”. A “teocracia de Estado” atinge o seu auge quando se trata de ateísmo de Estado, mas pode estar presente em sociedades ditas liberais.

Isto é, em vez de uma saudável laicidade do Estado, que distingue a esfera política da esfera religiosa, instaura-se uma subtil tendência que remete a religião para a estrita privacidade pessoal, esquecendo a sua dimensão pública. Dimensão que permite que os cristãos, enquanto tal, tragam à sociedade contribuições para o bem comum decorrentes dos valores éticos da sua fé. Contribuições que propõem à sociedade, sem obrigar ninguém a aceitá-los. Esta, aliás, é uma posição que um filósofo não crente como Habermas defende pública e claramente.

Excelente exemplo do que pode e deve ser a intervenção cívica dos católicos é a Carta Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa, divulgada na sexta-feira, com o título “Um olhar sobre Portugal e a Europa à luz da doutrina social da Igreja”.

Filosofia política

No plano da filosofia política a questão da alegada neutralidade do Estado numa democracia liberal merece ser aprofundada (o tema não é desenvolvido no documento do Vaticano acima referido). Os defensores dessa neutralidade pretendem responder a uma questão que se levanta nas sociedades modernas. Sendo sociedades pluralistas, nelas convivem pessoas com ideias substantivas muito diferentes, nomeadamente na área da religião e da ética. Como manter o convívio pacífico e a liberdade de gente com valores tão diferenciados?

A resposta de um certo liberalismo é esta: terá de haver concordância sobre os meios (ou seja, sobre regras puramente processuais), deixando à livre escolha de cada um prosseguir os fins que individualmente mais preza. Compreende-se que esta posição contém um certo grau de verdade, ao pretender afastar o perigo das guerras de religião e das guerras ideológicas. Mas esquece os limites da neutralidade do Estado.

O exemplo do multiculturalismo

É positivo alargar espaços de liberdade na sociedade moderna, fugindo à ditadura ideológica das sociedades pré-industriais. Até na perspetiva religiosa é de saudar que as pessoas adiram ou não à fé por livre decisão pessoal e não por hábito e tradição, ou seja, pelo costume e pela pressão familiar e social.

Mas não é possível a uma sociedade qualquer viver apenas assente em consensos meramente processuais. São necessários valores substantivos que a sociedade assuma coletivamente – ainda que não necessariamente por unanimidade. O chamado multiculturalismo revela-nos esse lado fundamental da questão.

Com o aumento das migrações, que puseram em contacto direto comunidades com culturas e religiões muito diferentes, houve quem valorizasse o respeito pelas culturas alheias. Com razão, dizia-se que cada pessoa é, em boa parte, constituída pela cultura da sua comunidade de origem. Por isso, respeitar a pessoa implicaria respeitar também a sua cultura.

E se essa cultura olhar benevolamente e até com apreço atitudes e práticas que nos parecem aberrantes e mesmo criminosas? Basta pensar na maneira como em certos meios islâmicos se tratam as mulheres ou práticas como a mutilação genital feminina. São coisas que não podemos aceitar – e não é por qualquer justiça puramente processual, é por motivos éticos substantivos.

Juízos de valor

Os governos dos países desenvolvidos, incluindo Portugal, gastam dinheiro público – ou seja, dos contribuintes – subsidiando de uma forma ou de outra obras de arte ou como tal consideradas. Para isso, os governantes têm que fazer juízos de valor: tal obra merece ser apoiada, aquela outra já não. Claro que, numa sociedade livre, esses juízos podem ser publicamente contestados.

Outro exemplo: terá de haver decisões baseadas em valores morais substantivos quando se trata de políticas sociais, nomeadamente na área fiscal. Os impostos sobre o rendimento das pessoas devem ou não ser progressivos? Tem sentido conceder benefícios fiscais a empresas que se instalem em zonas do interior ameaçadas de desertificação? Questões como estas exigem, além de uma adequada justificação económica, juízos de valor sobre como deve ser a nossa sociedade.

Não há, nem pode haver, neutralidade em inúmeras medidas que o Estado é chamado a tomar. E nem todos estarão de acordo com as escolhas do Estado.

Onde está, então, a liberdade? Creio que, antes de mais, está na possibilidade de cada um poder participar, publicamente, na formação das opiniões éticas ou estéticas ou outras com que os governos todos os dias fundamentam as decisões que necessariamente tomam.

A liberdade também implica poder discordar das decisões do poder político sem o risco ir parar à cadeia. Mais: é democrático lutar pacificamente contra decisões tomadas pelo poder político legítimo, com as quais não concordamos, visando mudar a opinião pública e, assim, a prazo alterar tais decisões.

São vantagens das democracias liberais que aprecia altamente quem, como eu, viveu anos sob uma ditadura que não respeitava a liberdade de expressão e que se apoiava numa censura frequentemente absurda.