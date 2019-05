Ensaio Geral

Mia Couto "superstar"

04 mai, 2019

Nesta edição do Ensaio Geral vamos conversar com o Martim Sousa Tavares, neto da poetisa Sophia de Mello Breyner Andersen, que vai dirigir a orquestra no espetáculo “Menina do Mar” – escrito pela avó e que agora sobe ao palco do Teatro LU.CA. O escritor Mário de Carvalho fala do seu último livro de crónicas, “O que eu ouvi na barrica das maçãs”; visitamos a Casa Museu Anastácio Gonçalves, em Lisboa, que reabriu ao público; e vamos também ao cinema descobrir o novo documentário de Solveig Nordlung sobre o escritor moçambicano Mia Couto. Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC), revela as suas sugestões semanais.