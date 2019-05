São Bento à Sexta

A gerigonça acabou, viva a gerigonça

03 mai, 2019

No dia em que o Governo “gerigonça”, Rita Tavares, jornalista do Observador e uma das autoras do livro “Como António Costa montou a gerigonça em 56 dias”, veio ao São Bento à Sexta analisar a crise política em curso. Com a editora de Política da Renascença, Eunice Lourenço, e sob moderação de José Pedro Frazão, ditam a morte da gerigonça, mas também perspetivam que esta crise por causa da contagem de tempo dos professores pode ser mais favorável à esquerda do que a PSD e CDS.