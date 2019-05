Um terço do terço

O Campeonato entra na recta final com apenas três jornadas para se atingir o fim.

Na primeira jornada desse terço, parece não haver grandes motivos para alarme do duo que comanda a classificação.

Enquanto o Benfica recebe no estádio da Luz a formação algarvia do Portimonense, ao estádio do Dragão desloca-se o Desportivo das Aves, este em momento alto devido à recuperação empreendida no reinado do treinador Inácio que já colocou os seus comandados fora de qualquer sobressalto.

Tudo isto enquanto no estádio Nacional nos espera a reedição de mais um clássico, desta feita protagonizado por Belenenses e Sporting, e o Sporting de Braga se desloca ao Funchal para defrontar o Marítimo, na primeira de duas saídas consecutivas.

Os polos de maior interesse centram-se na Luz e no Dragão, donde não se esperam novidades de maior.

O Benfica está consciente de que lhe é proibido perder pontos, enquanto do lado dos dragões há a sensação de que o que de mau poderia acontecer-lhes já teve lugar em Vila do Conde.

Feitas as contas face àquilo que aconteceu em data recente e perspectivando o futuro da dupla do comando, parece não existir grande margem para que se registe uma inversão na situação actual.

Ainda assim, e como mandam as boas regras do jogo da bola, o melhor é não deitar foguetes antes da festa, não “vá o diabo tecê-las”.

A “história” aproxima-se do fim, mas, em boa verdade, ainda não está escrito o epílogo