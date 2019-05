O adiado debate europeu

As próximas eleições para o Parlamento Europeu (PE) são encaradas pelos partidos eurocéticos, anti-imigrantes e adeptos de “democracias iliberais” como um primeiro passo para destruírem a integração europeia por dentro. Por isso se espera que, desta vez, seja invertida a tendência para uma crescente abstenção nas eleições para o PE. E também se aguardava que durante a campanha eleitoral fossem debatidas as questões – que são muitas e sérias, a começar pelo ataque dos eurocéticos – que afectam a UE e não tanto, como tem sido habitual, problemas de política interna.

Em Portugal a entrada na CEE, em 1986, foi largamente consensual, com exceção dos comunistas e da extrema-esquerda (que ainda hoje consideram a integração europeia uma detestável cabala capitalista). A adesão à Europa comunitária aparecia, então, aos olhos da maioria dos portugueses como a entrada no “clube dos ricos” e das democracias. Na altura, nem se pôs a hipótese de referendar a entrada na CEE.

De facto, essa adesão foi sobretudo um enorme reforço da democracia em Portugal. Bem mais importante do que os fundos de Bruxelas. O PS, que liderou o caminho português para a então CEE, usou em várias campanhas eleitorais o slogan “Europa connosco”.

Agora, António Costa começou por apelar ao debate dos problemas europeus. Mas as sondagens sobre as eleições europeias não se mostraram favoráveis ao PS. Por isso, logo o partido virou a agulha: afinal, estas eleições seriam sobretudo a consagração dos sucessos do governo de A. Costa. Respondeu o CDS que, se é assim, então as eleições para o PE devem ser uma penalização ao governo do PS.

Entretanto, vários problemas de política nacional dividem hoje o próprio PS – como as PPP na saúde ou medidas para enfrentar a carências na habitação. Parece não haver espaço para discutir o futuro da Europa comunitária.

Já o PSD, que tem um bom cabeça de lista, Paulo Rangel, apresentou na terça-feira o seu programa para as eleições europeias, com posições interessantes. Mas ficará o PSD falar sozinho sobre a Europa?