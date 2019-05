Casillas: tudo controlado, foi um susto

A notícia caiu de supetão nas redacções e nas redes sociais na manhã de um dia em que, por todo o mundo, se começavam as gozar as delícias de um feriado a meio da semana.

No entanto, um dia dedicado ao trabalho nas instalações do Olival, onde o Futebol Clube do Porto tem trabalhado intensamente para tentar terminar a temporada futebolística acedendo ao maior número possível de títulos.

Sem que algo o fizesse supor, Iker Casillas, jogador de dimensão mundial e um dos mais laureados de toda a história do futebol, provocou um alarido com o anúncio de ter sofrido um enfarte agudo do miocárdio.

Felizmente, as circunstâncias permitiram uma assistência muito rápida e muito eficaz.

E assim, algumas horas depois, já o próprio Iker dava sinais de que o perigo maior havia passado.

A convalescença vai agora demorar algum tempo, ficando por agora a dúvida sobre se poderá voltar à actividade e voltar a fazer aquilo que é certamente a maior paixão da sua vida.

Como nota positiva fica ainda a solidariedade expressa por todos os quadrantes, e vinda, inclusive, dos maiores rivais do clube que o guarda-redes espanhol tem servido.

Como o próprio Casillas transmitia ontem, “está tudo controlado, foi apenas um susto”.

O mundo do futebol em que vivemos não pode deixar de, nesta hora, desejar a Iker Casillas rápida e total recuperação.

É o voto a que também nos juntamos.