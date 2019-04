O comércio da morte

O Presidente Trump não gosta de acordos internacionais. Promoveu a saída dos EUA do acordo de Paris, de 2015, sobre as alterações climáticas; o acordo fora subscrito por quase duas centenas de países. Abandonou, no ano passado, o acordo, também de 2015, sobre armas nucleares no Irão, que havia sido assinado pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas (China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia), e ainda a Alemanha, além do Irão, naturalmente; este acordo consagra o fim progressivo e condicional das sanções internacionais, em troca da promessa de Teerão não desenvolver armas nucleares. Face às sanções dos EUA, agora é o Irão que ameaça abandonar o acordo.

No fim de 2018, Trump saiu do histórico tratado entre os Estados Unidos e a União Soviética para reduzir o número de mísseis nucleares de alcance intermédio, tratado assinado em 1987 por Reagan e Gorbachev. Os EUA queixavam-se de que a Rússia violava o que ficara acordado. De seguida, a Rússia de Putin abandonou o tratado.

Há dias, Trump anunciou que os Estados Unidos iriam retirar o seu apoio ao tratado da ONU sobre o comércio de armas convencionais, assinado por mais de cem países. Calcula-se que armas pequenas e ligeiras matem cerca de 500 mil pessoas no mundo todos os anos. Além disso, segundo a UE, o comércio internacional de armas desregulado “continua a causar grande sofrimento em muitas partes do mundo, alimentando conflitos, o terrorismo e o crime organizado”.

No princípio do corrente ano, ao receber no Vaticano os representantes diplomáticos ali acreditados, o Papa Francisco considerou o mercado de armas como uma ameaça para a humanidade. E responsabilizou os exportadores de armas e munições por grande parte das guerras sangrentas que assolam o globo.

A União Europeia lamentou no passado domingo o anúncio dos EUA de retirarem o seu apoio ao tratado sobre o comércio de armas convencionais e deixou claro que continuará a encorajar todos os países a aderirem ao documento. Garante a UE que a decisão dos EUA não contribuirá para reduzir os esforços da Europa comunitária visando a transparência do comércio internacional de armas, prevenir o tráfico ilícito e combater o desvio de armas convencionais. Mas é evidente que se trata de mais um passo de Trump para instaurar no globo a lei da selva, muito conveniente para o país militarmente mais forte.