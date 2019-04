A Europa outra vez

Ainda o Sporting festejava a conquista da Liga dos Campeões Europeus de Futsal, primeiro na Câmara Municipal de Lisboa, depois no pavilhão Rocha, e já o Futebol Clube do Porto erguia o troféu correspondente ao título de Campeão da Europa de sub-19, o qual viaja pela primeira vez para território nacional.



Depois de duas tentativas mal sucedidas do Benfica em anos anteriores, os portistas foram capazes de vencer uma das melhores equipas do velho continente, pertencente a um dos clubes que melhor trabalha o futebol de formação em todo o mundo.

O seu treinador Mário Silva destacou “o carácter, a personalidade e a atitude perante um adversário fortíssimo, frente ao qual conseguiu marcar três golos.”

Para o técnico portista, o triunfo alcançado em Nyon, na Suiça, “foi uma vitória de um plantel, a vitória de uma estrutura e a vitória de um clube”.

Aos parabéns a toda a nação portista junta-se o desejo que esta conquista tenha reflexos no futuro imediato, com o aproveitamento destes jovens jogadores cuja carreira desportiva pode vir a ser influenciada com o sucesso desta segunda-feira.

Cabe ao Futebol Clube do Porto dar uma resposta cabal a esta questão.

Trata-se, no fundo, de assumir uma responsabilidade igual à de outros clubes, os quais nem sempre têm sido capazes de assumir, com coragem, essa opção de não deitar borda fora talentos que, mais tarde, acabam por vingar noutros quadrantes.

E exemplos desses têmo-los, por aí, às mãos cheias.