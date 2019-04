Tertúlia Bola Branca

"SAD do FC Porto deve olhar para a formação com outros olhos e apostar nestes jovens"

29 abr, 2019

A vitória histórica do FC Porto na final Youth League, o passo de gigante do Benfica para a conquista do título, o tropeção do FC Porto e as queixas em torno das arbitragens foram temas em análise na Tertúlia Bola Branca desta semana, com o treinador e comentador Domingos Paciência e os jornalistas Olivier Bonamici e Pedro Azevedo. “Protoloco do VAR tem que ser revisto para bem do futebol”, defende Domingos Paciência.