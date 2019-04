Espanha mostra incapacidade de "encontrar fórmula madura e duradoura de governação"

O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que as eleições em Espanha mostram um "país fragmentado" e sem capacidade de encontrar uma fórmula "madura e duradoura de governação".

Em causa estão os resultados das eleições legislativas deste domingo, nas quais PSOE alcançou uma vitória, mas sem conseguir a maioria.

Henrique Raposo diz ainda que "as direitas ocidentais estão a ser tomadas por um vício que antigamente era só da esquerda: o sectarismo, a busca pela esquerda perfeita e e pura".

Já Jacinto Lucas Pires acredita que vai haver uma solução política parecida com a portuguesa, embora em moldes diferentes, que permita governar o país. "PSOE já governou com, acho que, 84 deputados, agora com 123 mais facilmente governarão", afirma.