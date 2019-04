Há campeão da Europa

A recuperar do trauma que o atingiu em tempos recentes, de má memória, o Sporting Clube de Portugal conquistou ontem no distante Cazaquistão, mais um título internacional de inquestionável dimensão, a Liga dos Campeões Europeus em futsal, que perseguiu, sem sucesso, nos dois anos antecedentes, nos quais também chegou às finais mas perdeu sempre.

Trata-se de um sucesso que fica a dever-se à elevada categoria dos jogadores leoninos e de uma equipa técnica e dirigente com a qual deve ser dividida justamente a palma de ouro ontem conquistada frente a uma equipa que, para além do seu inquestionável valor, dispunha ainda da vantagem de jogar em casa.

Num momento em que uma escassa meia dúzia prossegue a onda de contestação que não encontra eco em pessoas sensatas e responsáveis, a importante vitória leonina representa um marco importante pelo significado que pode ter na construção de um futuro promissor que tem parecido tão difícil de alcançar, mas para o qual o Presidente Frederico Varandas e sua equipa têm dado um contributo inestimável.

Noutro plano, o campeonato da primeira Liga prosseguiu com desfechos diferentes.

Recordando a ideia aqui expressa na última sexta-feira parece-nos ter sido avisada a recomendação de não se fazerem prognósticos antecipados.

De facto, o empate cedido pelo FCPorto em Vila do Conde representou uma cedência ao Benfica que pode ter sido fatal. Porque, de facto, é inaceitável que uma equipa com o traquejo dos portistas tenha um apagão que a castigou com dois golos em circunstâncias imprevisíveis, já largamente dissecados nos mais diversos quadrantes.

Aproveitando o deslize, o Benfica poderá ter carimbado em Braga o passaporte capaz de lhe abrir as portas do título, apesar de ainda estarmos a três jornadas do fim.

O resultado verificado na Pedreira acabou também cavar ainda mais o fosso que já existia entre os dois Sporting, o de Portugal e o de Braga.

Vamos ter uma ponta final emotiva também na cauda da classificação, onde há ainda equipas que se debatem com o estertor da despromoção.

Muito campeonato para jogar, portanto.