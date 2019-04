Dia Mundial de Dança. Há mais de 1.200 dançarinos federados em Portugal

Cada um dança aquilo que sente. Pode ser uma valsa em círculos intermináveis ao som de Johann Strauss ou, simplesmente, bater o pé e tamborilar com os dedos no tampo de uma mesa.



Era assim na Pré-História, o que vem provar que a dança é anterior à fala. Os homens batiam os pés no chão e com o tempo foram dando mais intensidade aos sons que descobriam e criaram novos ritmos e novos passos.

Em 2000 antes de Cristo, o antigo Egito usava a dança nos rituais de agradecimento aos deuses, fosse para pedir sol ou chuva. Ou seja, dançar pode ser aquilo que bem entender. É um estado de espírito em movimento.

Há tanta diversidade cultural que também tentei responder a esta pergunta: afinal, quantas danças existem no mundo? Com tanta gente à face da Terra, o número não é pequeno.

Pesquisei e encontrei um site com a descrição de 83 géneros diferentes de dança, mas percebi que o número peca por defeito. Há muito mais dança neste mundo a caminho de 8.000 milhões de seres humanos.

Há o ballet clássico, a dança contemporânea, o hip hop e o breakdance, o axé da Bahia e o samba, a salsa e o kuduro, a zumba e o tango, o corridinho, o fandango, o bailinho, o vira e os pauliteiros, as danças do ventre, do leão, do dragão, do cavalo marinho, o funk, o jazz, o sapateado e as sevilhanas. E já chega porque não há pés que aguentem.

De acordo com dados do Instituto Português da Juventude e do Desporto (IPDJ) e da Pordata relativos a 2017, Portugal tinha pouco mais de 1.200 praticantes de dança federados. Menos do que os 1.300 praticantes de 'Aikido' ou os 1.500 mergulhadores desportivos e muito menos do que os 8.400 columbófilos federados.

Isto, claro, para não falar do futebol. Portugal tem mais de 176 mil praticantes federados de futebol. Isso dá um bailarino por cada 140 futebolistas federados.

Ou então, fazendo a conta ao número atual de residentes em Portugal, vivemos num país onde, em aproximadamente 60 pessoas, existe um futebolista federado. É outra espécie de dança, em velocidade e com a bola nos pés.