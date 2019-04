Miguel Alves: “Do norte do Norte até ao sul do Sul”

“Bragança marcou um encontro seminal para um movimento de autarcas e da sociedade civil para pensar o país de uma forma distinta dos últimos, sobretudo em democracia”, defende Miguel Alves, presidente do Conselho Regional do Norte, no final de uma reunião em que comunidades intermunicipais acordaram um memorando de entendimento pela regionalização.

“O encontro começou no norte do Norte, ganhando o Norte para ganhar depois o país”, destaca Miguel Alves, que promove agora reuniões com os presidentes dos outros Conselhos Regionais para "envolver todo o território nacional”.

O memorando de Bragança acorda em propor aos partidos políticos que na próxima legislatura seja convocado um referendo para os portugueses se pronunciarem. 20 anos depois de chumbado o primeiro referendo à regionalização a tese é a de que as assimetrias aumentaram “num problema que não é do Norte, mas de todo o país, porque excepção à área metropolitana de Lisboa, o resto do país tem crescido menos que a União Europeia”, alerta o autarca socialista de Caminha.

Portugal é um dos poucos países da Europa que não tem um sistema de regiões aplicado e estudos apontam para que seja um dos países mais centralistas do Mundo. As consequências do centralismo no território nacional, é uma das reflexões em curso num momento político em que o primeiro-ministro, António Costa, disse não acreditar que a regionalização avance significativamente "nos mandatos do atual Presidente da República", argumentando que perante a "posição histórica" de Marcelo Rebelo de Sousa deve evitar-se esse "tema fraturante".

Mas com Europeias e Legislativas no horizonte é este o timing certo para fazer subir na agenda um novo debate sobre a regionalização? Em pleno processo de transferência de competências do estado central para as autarquias deve a ‘descentralização’ ser concluída antes de avançar para a ‘regionalização’? Que competências serão exercidas pelas regiões administrativas e como conquistar os eleitores para uma reforma vista, não raras vezes, como “mais cargos e mais despesa pública”?.

Estas são algumas das questões para a análise de Miguel Alves, presidente do Conselho Regional do Norte, Luís Aguiar-Conraria, professor de economia da Universidade do Minho e Nuno Garoupa, empresário e presidente da Associação Comercial do Porto numa emissão que olhará ainda para as eleições gerais em Espanha.