Ensaio Geral

Bem-vindos aos Dias da Música em Belém

27 abr, 2019 • Maria João Costa, com assistência técnica de José Ferreira

O Ensaio Geral desta semana foi gravado nos Dias da Música em Belém, no CCB, que decorrem até domingo. Os convidados são a soprano Ana Quintans, o barítono André Baleiro e o programador André Cunha Leal. Destaque também para as sugestões de Guilherme d’Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC).