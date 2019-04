São Bento à Sexta

Erros socialistas na lei de bases da Saúde

26 abr, 2019

A Lei de Bases da Saúde tem estado no centro da discussão política e até ‘invadiu’ o pós-sessão solene do 25 de Abril. Claro que teve de ser o tema principal do São Bento à Sexta desta semana, com Eunice Lourenço e Susana Madureira Martins no Parlamento, onde o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares tinha acabado de dar uma conferência de imprensa sobre o tema. Neste programa, José Pedro Frazão ainda recupera os elogios de Ferro Rodrigues a Marcelo Rebelo de Sousa e a editora de Política da Renascença elogia o discurso do Presidente.