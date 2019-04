A democracia ameaçada

Quando a revolução portuguesa do 25 de Abril aconteceu iniciava-se um nova vaga democrática na Europa. Regimes ditatoriais ou autoritários caíram, também, em Espanha e na Grécia. Agora, pelo contrário, a democracia está em regressão e não só na Europa.

No território europeu, temos as “democracias iliberais”, que limitam a liberdade de expressão e onde os governos violam a independência da justiça. A tradição humanista europeia é contrariada pela xenofobia e pela hostilidade a imigrantes e refugiados. A autocracia russa é encarada com simpatia pelos “iliberais”.

No Médio Oriente, as “primaveras árabes” acabaram mal, com o regresso das ditaduras, caso do Egito, nomeadamente. Na América Latina a democracia regride na Venezuela, no Brasil, na Bolívia, na Nicarágua...

Mas a democracia liberal já passou por crises piores. Nos anos 30 do séc. XX muita gente considerava a democracia representativa como um regime ultrapassado, próprio do séc. XIX. O futuro estaria nos então modernos regimes totalitários - comunismo, nazismo e fascismo.

Afinal, os totalitarismos é que foram para o caixote do lixo da história. O que nos anima a não cair em pessimismos exagerados quanto à capacidade de reforma das democracias liberais.

Claro que há problemas atuais bem complicados. Basta pensar nas alterações climáticas, que ainda alguns se atrevem a negar, no envelhecimento demográfico, na crise da integração europeia, na destruição da ordem internacional pelo presidente Trump, no terrorismo, nas campanhas de ódio que se multiplicam nas redes sociais e nas “fake news” que estas divulgam, etc.

Também é certo que agora a vida está mais difícil para os jovens, que não sabem se irão receber uma pensão quando mais tarde se reformarem. Em Portugal a qualificação académica melhorou na camada jovem, mas as suas perspetivas profissionais nem por isso.

Diz a OCDE que o prémio salarial dos trabalhadores com educação superior encolheu 22,8 pontos percentuais entre 2007 e 2016 no nosso país. Portugal também está entre os países onde mais aumentou a probabilidade de um jovem trabalhador com formação superior ter um emprego com salário baixo. Assim, a perspetiva de emigrar não é coisa do passado.

No seu discurso de ontem, na Assembleia da República, o Presidente Marcelo comparou a situação dos jovens portugueses em 1974 com a atual. Disse o Presidente que, hoje, os jovens “querem um mundo mais aberto, mais dialogante, mais inclusivo. (...) Não se conte com eles para fronteiras, interditos de circulação de pessoas, ideias, projetos de vida”. Oportunas palavras de esperança.

Mas não podemos descansar na cómoda ilusão de que quase meio século de ditadura nos tornou imunes a tentações antidemocráticas.