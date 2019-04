Exercício físico entre os 40 e 50 anos para se sentir como se tivesse 20

O National Cancer Institute fez uma investigação com homens e mulheres entre os 40 e os 61 anos que passaram a fazer 60 minutos diários de exercício nos sete dias da semana, ou sete horas semanais (depois a distribuição do tempo fica ao cargo de cada um), e perceberam que o risco de morte prematura baixou drasticamente para a mesma percentagem registada entre os adolescentes e os jovens adultos com cerca de 20 anos.



Mente sã em corpo são, diziam os romanos há mais de 2000 anos. E hoje o povo diz que os 40 são os novos 20. Se assim não fosse, como é que os maratonistas de meia idade conseguiam ser mais rápidos do que os jovens?

De acordo com dados do Strava - que é assim uma espécie de rede social do fitness - os corredores entre os 40 e os 49 anos, com prática regular são mais rápidos a correr 42 quilómetros do que os seus concorrentes jovens. E isto é válido para homens e mulheres.

Se eles completam a maratona num tempo médio de 4 horas e 17 minutos, elas fazem os mesmos quilómetros em pouco menos de 5 horas. E em ambos os casos, homens e mulheres, os quarentões fazem melhor tempo do que os jovens com metade da sua idade.

O segredo está no treino. Aos 20 anos não se gasta tanta borracha a treinar como aos 40.

O Strava revela que, três meses antes do dia da corrida, os mais velhos levam um avanço de 45 quilómetros semanais de treino em relação aos mais novos. O mesmo é dizer: aquilo que um jovem de 20 anos tem em densidade óssea e massa muscular, falta-lhe em experiência de corrida.

Por isso, se não é possível reverter o desgaste do corpo nos atletas veteranos, as milhas a mais nas pernas tornam o esforço mais leve, assim como se estivessem a correr com os pés nas nuvens.