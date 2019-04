Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Casa Comum

Os desafios do Portugal democrático

24 abr, 2019

João Taborda da Gama e Francisco Assis são os convidados desta semana do programa Casa Comum da Renascença, gravado no I Encontro Fora da Caixa, Economia & Cultura, que decorreu em S. João da Madeira. Em debate estiveram os desafios de Portugal 43 anos depois do 25 de Abril.