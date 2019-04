Moçarria. A vila com 1.000 habitantes que recebeu 200 multas em 2 dias

Um sinal que limita a velocidade a 50 quilómetros por hora não é um mero objeto decorativo.

Se bem que, quando vemos um desses à face da estrada, pensamos que podemos desafiar a paciência da polícia, ou a tolerância dos radares, até aos 60 ou 65 quilómetros por hora.

Acontecerá, certamente, consigo, que está a ler este artigo. E, também, comigo.

Afinal, quem é que já não recebeu em casa uma carta da PSP ou da GNR com uma notificação por excesso de velocidade e nem se lembra nem do dia nem da hora a que foi apanhado? E isso, normalmente, acontece porque a carta chega a casa com uns bons meses de atraso.

Foi o que aconteceu na Moçarria, uma localidade a 10 quilómetros de Santarém, com cerca de 1.000 habitantes. O carteiro trouxe 200 más notícias em apenas dois dias, o que apanhou de surpresa o presidente da junta.

Marcelo Morgado não foi um dos contemplados mas conhece "pessoas que foram apanhadas a 61 e 65 quilómetros por hora, por volta das oito da manhã, quando levavam os filhos à escola".

O resultado é uma multa para pagar: 120 euros que são uma frustração. O condutor paga, não bufa e não tem retorno algum a não ser o remorso por ter um pé mais pesado e exceder os limites.



É, claramente, uma caça à multa por parte da PSP", acusa o presidente da junta de freguesia da Moçarria, que diz que a polícia colocou o radar "intencionalmente por detrás dos arbustos", qual sir David Attenborough, bem conhecido do público por observar o comportamento dos animais selvagens nos documentários 'BBC Vida Selvagem'.

O mais curioso nesta história é que as multas chegaram a meio deste mês, mas com uns bons meses de atraso. "200 multas de infrações cometidas em outubro", diz Marcelo Morgado. A PSP diz que se tratou de um erro no processamento das coimas, que fez com fossem enviadas todas de uma só vez.



A verdade é que, à conta do excesso de velocidade na pacata vila da Moçarria, o comando distrital de Santarém faturou 24 mil euros em dois dias.

"Já deu para pintar o quartel da PSP", graceja o presidente da junta.

Mas de certeza que há muita gente que não achou piada nenhuma.